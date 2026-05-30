Isparta'da iki katlı ahşap evde yangın: 6 kişi kurtarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Leblebiciler Mahallesi’nde Ethem Dülger’e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı etkisi altına aldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının çevre yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekipleri, uzun süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

EVDE BULUNANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında evin birinci katında bulunan 6 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Olay anında büyük panik yaşandığı öğrenildi.

PANİKLE PENCEREDEN ATLADI: 1 KİŞİ YARALANDI

Alevlerin hızla yayılması üzerine evde bulunan bir kişinin can havliyle pencereden atladığı belirtildi. Yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, iki katlı ahşap evin büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.