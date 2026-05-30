Isparta'da kurbanlık boğa demir kapıyı devirdi

Isparta'nın Kuleönü beldesinde kurbanlık bir boğa, kesim yerinde bekletildiği sırada bağlarından kurtuldu.

Etraftakilerin kesim yerinden çıkıp, demir kapıyı kapatması üzerine daha da huysuzlanan boğa demir kapıyı da devirerek kaçtı.

YENİDEN YAKALANDI

Çevredekiler kısa süreli panik yaşarken, sahibi ve bazı kişiler kaçan boğayı yakalamaya çalıştı.

Kısa süre sonra yakalanarak geri getirilen boğanın kesimi yapıldı.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Yaşananlar çiftliğin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, boğanın demir kapıyı devirerek kaçması ve çevredekilerin yaşadığı panik yer alıyor.