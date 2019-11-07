Isparta'da mesireliğe inen domuzlar vatandaşı korkuttu

Isparta Gökçay Mesireliği'ne, akşam vakti dağlık alandan geldiği belirtilen domuzlar indi.
DOMUZLAR MESİRELİK ALANDA
Vatandaşlar mesirelikte oturduğu sırada, bir anda gelen seslere doğru yönelenler bölgeye gelen, sürü halindeki domuzları fark etti.
ÇEVREDE BULUNANLAR O GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ
Bölgede bulunan vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı dakikalarda, vatandaşlar sürü halindeki domuzları cep telefonlarıyla çektiler.
DAĞLIK ALANA GERİ DÖNDÜLER
Yaşanan ilginç görüntülerden bir süre sonra, sürü halinde gelen domuzlar tekrar dağlık alana doğru giderek, gözden kayboldular.