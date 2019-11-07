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Isparta'da mesireliğe inen domuzlar vatandaşı korkuttu

Gökçay Mesireliği'ne inen domuzlar, bir süre alanda dolaştıktan sonra dağlık alana geri dönerek gözden kayboldular.

İHA | 07.11.2019 - 17:32..
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Isparta Gökçay Mesireliği'ne, akşam vakti dağlık alandan geldiği belirtilen domuzlar indi.

DOMUZLAR MESİRELİK ALANDA

Vatandaşlar mesirelikte oturduğu sırada, bir anda gelen seslere doğru yönelenler bölgeye gelen, sürü halindeki domuzları fark etti.

Isparta'da mesireliğe inen domuzlar vatandaşı korkuttu

ÇEVREDE BULUNANLAR O GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Bölgede bulunan vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı dakikalarda, vatandaşlar sürü halindeki domuzları cep telefonlarıyla çektiler.

Isparta'da mesireliğe inen domuzlar vatandaşı korkuttu

DAĞLIK ALANA GERİ DÖNDÜLER

Yaşanan ilginç görüntülerden bir süre sonra, sürü halinde gelen domuzlar tekrar dağlık alana doğru giderek, gözden kayboldular.

Isparta'da mesireliğe inen domuzlar vatandaşı korkuttu


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