Isparta'da park halindeki araçta 2 gencin cansız bedeni bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde, bölgede bulunan vatandaşlar, park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari aracın içinde iki kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan iki kişinin yaşam belirtisi göstermediğini belirledi.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan iki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik çalışmalarında yaşamını yitiren kişilerin, 22 yaşındaki Cansu Zengin ile 23 yaşındaki Ufuk Erdoğan olduğu belirlendi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirildi.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Yetkililer, ölüm olayının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, otopsi sonuçlarının ardından gençlerin yaşamını yitirme nedeninin netlik kazanacağı ifade edildi.