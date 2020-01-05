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Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Evlerinde baygın halde bulunan Mustafa Köse hastanede hayatını kaybederken, eşi Faden Köse'nin ise tedavisine devam ediliyor.

DHA | 05.01.2020 - 16:52..
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde, haber alınamayan Faden (66) ve Mustafa Köse (66) çifti, evlerinde baygın bulundu.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Köse çifti ardından, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan ikiliden Mustafa Köse doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Faden Köse ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Köse'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.

Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı


SOBADAN ZEHİRLENDİLER

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, çiftin, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı


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