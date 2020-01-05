Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, haber alınamayan Faden (66) ve Mustafa Köse (66) çifti, evlerinde baygın bulundu.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Köse çifti ardından, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan ikiliden Mustafa Köse doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Faden Köse ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Köse'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.





SOBADAN ZEHİRLENDİLER

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, çiftin, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu öğrenildi.



