Isparta'da uyuşturucu partisi

Isparta’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir ikamette uyuşturucu kullandığı iddia edilen 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarına da el konuldu.
ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.
Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 6’sına ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden E.Y. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla işlem yapılarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Polisin, baskın yaptığı ikametteki aramalarda ise 4 paket halinde 10 gram eroin maddesi, 13 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Öte yandan gözaltında bulunan şüphelinin, gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.