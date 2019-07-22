taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6778
Euro
6.3731
Altın
1425.31
Borsa
101969.41
Gram Altın
260.287

Isparta'da uyuşturucu partisi

Narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

İHA | 22.07.2019 - 12:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Isparta’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir ikamette uyuşturucu kullandığı iddia edilen 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarına da el konuldu.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 6’sına ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden E.Y. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla işlem yapılarak gözaltına alındı.

Isparta'da uyuşturucu partisi

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Polisin, baskın yaptığı ikametteki aramalarda ise 4 paket halinde 10 gram eroin maddesi, 13 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan gözaltında bulunan şüphelinin, gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

428
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

163
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

129
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

92
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

103
Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

27
Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir