taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6726
Euro
6.3614
Altın
1423.9
Borsa
101088.73
Gram Altın
259.776

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

İsrail güçleri, işgal ettiği Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 9 katlı binayı havaya uçurdu.

İHA | 23.07.2019 - 01:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs’ün Vadi El-Hummus Mahallesi’ne iş makineleri ile gelen İsrail güçleri, Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararıyla Sur Ahir bölgesinde bulunan Ayrım Duvarı’nın devamında tel bariyerlere yakın bulunan Filistinlilere 100 daireden oluşan 16 binanın yıkılması için çalışmalara başlandı.

Muhammed İdris Ebu Tahir’e ait 9 katlı binanın yıkılmasıyla bugünkü çalışmalar sona ererken, gün içinde 72 dairenin bulunduğu 8 bina yıkıldı.

YIKIMLARI DURDURUN ÇAĞRISI

Kudüs’ü işgal altındaki bölge olarak tanıyan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’e yıkımları durdurması için çağrıda bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çağırdı.

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

46
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

42
Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

19
Kastamonu'da alkollü sürücü 4 araca çarptı

Kastamonu'da alkollü sürücü 4 araca çarptı

3
İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

4
Bilecik’te bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bilecik’te bıçaklı kavga: 3 yaralı

0
Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir