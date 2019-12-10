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İsrail Başsavcısı'ndan Netanyahu'ya uyarı

İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit, Netanyahu'yu, 'Ürdün Vadisi veya Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin İsrail'e ilhakı konusundaki planları hayata geçirmemesi' yönünde uyardı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 05:09..
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İsrail Başsavcısı'ndan Netanyahu'ya uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti.

"İLHAK ADIMLARI ULUSLARARASI CEZA SORUŞTURMASINA SEBEP OLABİLİR"

Haaretz gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Ürdün Vadisi ya da Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria'dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi.

İsrail Başsavcısı'ndan Netanyahu'ya uyarı

ULUSLARASI CEZA MAHKEMESİ BÖLGEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Haberde ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın bölgede yaşananları yakından takip ettiği ve bu yönde atılacak adımın doğuracağı sonuçları dikkate alacağı ifade edildi.

UCM Savcılık Ofisi'nin 5 Aralık'ta yayımladığı, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, İsrail’de yapılan son seçim sürecinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile ilgili parlamentoya sunulan 'endişe verici' tekliflerin yakından takip edildiği kaydedilmişti.

İsrail Başsavcısı'ndan Netanyahu'ya uyarı

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