İsrail, Gazze'de ateşkesi 260 günde 3 bin 465 kez ihlal etti

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 260 günün ardından Filistin hükümeti, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir bilanço yayımladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in hem askeri operasyonlarını sürdürdüğü hem de insani yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilirken, arabulucu ülkelere anlaşmanın eksiksiz uygulanması için devreye girme çağrısında bulunuldu.

"3 BİN 465 ATEŞKES İHLALİ YAŞANDI"

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, bugüne kadar toplam 3 bin 465 kez ihlal edildi.

Açıklamada, söz konusu ihlaller kapsamında bin 45 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 380 kişinin yaralandığı ve 113 kişinin de gözaltına alındığı veya alıkonulduğu ileri sürüldü.

Filistin yönetimi, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen Gazze'nin farklı bölgelerinde askeri saldırıların devam ettiğini savundu.

YARDIM TIRLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının insani yardım maddelerinin de büyük ölçüde uygulanmadığı öne sürüldü.

Anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ne günlük 600, haftalık ise 4 bin 400 yardım tırının giriş yapması gerektiği belirtilirken, 260 günlük süreçte bölgeye ulaşması gereken 156 bin yardım tırından yalnızca 55 bin 539'unun girişine izin verildiği iddia edildi.

Bu sayının, anlaşmada öngörülen toplam yardım miktarının yaklaşık yüzde 36'sına karşılık geldiği ifade edildi.

HASTA TAHLİYELERİNDE DE ANLAŞMA HEDEFLERİNE ULAŞILAMADI

Filistin hükümeti, sağlık alanındaki yükümlülüklerin de tam olarak yerine getirilmediğini savundu.

Açıklamaya göre ateşkes kapsamında tedavi amacıyla Gazze dışına tahliye edilmesi planlanan 21 bin 800 hastadan yalnızca 8 bin 16'sının bölgeden ayrılmasına izin verildi.

Bu oranın da planlanan hasta tahliyelerinin yaklaşık yüzde 36'sını oluşturduğu belirtildi.

"İNSANİ DURUM GİDEREK AĞIRLAŞIYOR"

Gazze'deki hükümet, bölgede yaşanan insani krizin her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek, bunun sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, saldırılar ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar nedeniyle sivillerin temel ihtiyaçlara erişiminin zorlaştığı, sağlık ve yaşam koşullarının giderek kötüleştiği ifade edildi.

ARABULUCULARA ÇAĞRI

Filistin hükümeti, ateşkes anlaşmasına aracılık eden taraflara da çağrıda bulundu.

Açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail'in anlaşmanın tüm hükümlerini eksiksiz uygulamasını sağlaması ve ateşkes ihlallerinin son bulması için daha etkin rol üstlenmesi talep edildi.

REFAH SINIR KAPISI DA GÜNDEMDE

Gazze yönetimi, ateşkes kapsamında çift yönlü geçişlere açılması ve insani yardım akışının sağlanması gereken Refah Sınır Kapısı konusunda da yükümlülüklerin yerine getirilmediğini ileri sürdü.

Açıklamada, sınır kapısının tam kapasiteyle işletilmemesi nedeniyle hem insani yardım sevkiyatlarının hem de hasta tahliyelerinin ciddi ölçüde aksadığı savunuldu.

İsrail ise 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik operasyonlarını sürdürürken, taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar ateşkesin sahadaki uygulanabilirliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.