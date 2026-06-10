İsrail, Gazze'ye büyük çaplı yeni saldırıya hazırlanıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze’deki mevcut ateşkes sürecine rağmen İsrail ordusu, olası geniş çaplı bir askeri operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı.

Haaretz gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Hamas’ın yeniden güç kazandığı gerekçesi, yeni saldırı planlarının temelini oluşturuyor.

GENELKURMAY BAŞKANI SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI

İddialara göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güney Komutanlığı tarafından hazırlanan Gazze’ye yönelik kara harekâtı planlarını onayladı. Planların, daha önceki operasyonların ötesine geçen kapsamlı bir askeri strateji içerdiği belirtildi.

Ordu kaynaklarına göre, hazırlanan senaryoların sahadaki askeri varlığın genişletilmesini ve farklı bölgelerde eş zamanlı operasyonları içerdiği ifade ediliyor.

“HAMAS’I SİLAHSIZLANDIRACAK KÜRESEL MEKANİZMA YOK” SAVUNMASI

Güney Komutanlığı yetkililerinden Yaniv Asor’un kapalı toplantılarda yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’ın silahsızlandırılmasını sağlayabilecek etkili bir uluslararası mekanizma bulunmadığını savunduğu aktarıldı.

Asor’un bu nedenle İsrail ordusunun Gazze’de geniş çaplı bir askeri operasyon yürütmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.

YOĞUN NÜFUSLU BÖLGELER GÜNDEMDE

Haberde, İsrail ordusu içindeki bazı üst düzey isimlerin saldırı planlarının uygulanması için baskı yaptığı da yer aldı. Güney Komutanlığı’nın hazırladığı planların yalnızca mevcut kontrol bölgeleriyle sınırlı kalmayabileceği ifade edildi.

Söz konusu planların, Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan ve yoğun nüfusun bulunduğu mülteci kamplarını da kapsayabileceği iddia edildi.

SİYASİ VE ASKERİ FARKLILIKLAR

İsrail siyasi kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki işgalin genişletilmesine yönelik söylemlerine rağmen, saldırı planlarının henüz tamamen siyasi onay almadığı ifade edildi.

Bu durumun, İsrail güvenlik ve siyasi kurumları arasında strateji farklılıklarına işaret ettiği yorumları yapılıyor.

ATEŞKES VE YÖNETİM PLANLARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Ekim 2025’te varılan ateşkes mutabakatına rağmen Gazze’nin yönetimine ilişkin planların uygulanamadığı hatırlatıldı.

Filistinli teknokratlardan oluşacak bir yönetim yapısının bölgeye girişine İsrail tarafından henüz izin verilmediği öne sürüldü.