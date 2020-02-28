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İsrail: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, "İran'ın Suriye'den gelecek 12 ay içinde ayrılması hedefini koydum." açıklamasını yaptı.

AA | 28.02.2020 - 12:18..
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Suriye, İsrail ile İran arasında güç mücadelesine sahne oluyor.

Tahran'ın Suriye'deki gücünü kırmak isteyen İsrail'in Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran güçlerini 12 ay içinde Suriye'den çıkarmayı hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Bennett, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in İran'a yönelik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İRAN'I SURİYE'DEN ÇIKARACAĞIZ"

İran'ın Suriye'de olmasını gerektirecek hiçbir durum olmadığını belirten Bennett, "İran'ın İsrail'in yanına konuşlanması için hiçbir neden yok. İran'ın Suriye'den gelecek 12 ay içinde ayrılması hedefini koydum. Yakın gelecekte İran'ı Suriye'den çıkaracağız." dedi.

İsrail: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak

Savunma Bakanı olduktan sonra Suriye'de vurulan İran hedeflerinin farklılık gösterdiğini dile getiren Bennett, "Geçmişte daha çok İran'dan gelen ve Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan, oradan da Golan Tepeleri veya Lübnan'a giden konvoylar hedef alınıyorsa şimdiki hedefler tamamen farklı." diye konuştu.

İSRAL'İN İRAN HEDEFLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail medyası, 2013'ten bu yana İsrail'in Suriye'de başta İran'a ait olmak üzere çok sayıda hedefe saldırılar düzenlediğini bildiriyor. Rusya ve Beşşar Esed rejimi söz konusu saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söylese de Tel Aviv yönetimi genelde sessiz kalmayı tercih ediyor.

İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını söyleyen İsrailli yetkililer, sık sık buna izin vermeyecekleri yönünde açıklamalar yapıyor.

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