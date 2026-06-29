İsrail insan hakları örgütü: Hayatını kaybeden yaklaşık 4 kişiden birinin çocuk

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler durmak bilmiyor.

İsrail’in zulmü, bölgede her geçen gün daha da artıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B’Tselem, İsrail’in Batı Şeria’da öldürülen çocuklara ilişkin bir rapor yayımladı.

B'Tselem'den yayımlanan raporda, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerine dikkat çekilerek İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana 241'i 18 yaş altı olan bin 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK

Raporda, hayatını kaybeden yaklaşık 4 kişiden birinin çocuk olduğu ve bunun Batı Şeria'nın 1967'deki işgalinden bu yana en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ, İSRAİL POLİTİKASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Geçen yıl Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 54 çocuğun ölümünün incelendiği kaydedilen raporda, "Filistinli çocuk ve gençlerin öldürülmesi, bireysel hatalar ya da komuta dışında hareket edilmesinden kaynaklanmıyor, çocuklar da dahil Filistinlilerin öldürülmesine izin veren ve ateş açanlara koruma sağlayan İsrail politikasından kaynaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

"BATI ŞERİA'DA 1967'DEN BU YANA HİÇ OLMADIĞI KADAR ÇOK FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth'un, "Batı Şeria'da '1967'den bu yana hiç olmadığı kadar çok Filistinli öldürüldüğünü" söylediği açıklamalarına da yer verilen raporda, bu açıklamaların raporun bulgularını yansıttığına işaret edildi.

HUKUKİ DOSYA AÇILMADI

B'Tselem'in raporunda, 2023 yılından bu yana Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu Filistinlilerin ölümüyle alakalı hiçbir hukuki dosya açılmadığı kaydedildi.

İSRAİL 18 ÇOCUĞUN CESEDİNİ ALIKOYDU

İsrail askerlerinin ayrıca çocuklara tıbbi destek için bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans ve sağlık ekiplerini de engellendiği belirtilen raporda, İsrail'in geçen yıl ölen 54 çocuktan 18'inin cesedini halen alıkoyduğu aktarıldı.

"İSRAİL POLİTİKASININ SONUCUDUR"

Ayrıca raporda, "İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çocuk ve gençlerin benzeri görülmemiş ölçekte öldürülmesi, Filistinlilerin herhangi bir hesap verme ya da yargılanma endişesi olmaksızın öldürülmesine olanak tanıyan daha geniş kapsamlı bir İsrail politikasının sonucudur." ifadelerine yer verildi.