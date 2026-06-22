İsrail işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait evi yıktı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler durmak bilmiyor.

İsrail’in zulmü her geçen gün daha da artıyor.

İsrail güçleri, El-Hıdır beldesinin güneyindeki Umm Rukbe bölgesini baskın düzenleyerek kuşatma altına aldı.

YIKIM TEBLİGATLARI

İsrail ordusu, Filistinli Muhammed Ali Selim Musa'ya ait, yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki tek katlı ve meskun evi, "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı.

Umm Rukbe bölgesi uzun süredir İsrail'in yıkım, yapılaşmayı durdurma ve yıkım tebligatları gibi uygulamalarına maruz kalıyor.

YAHUDİ YERLEŞİM FAALİYETLERİ

Filistinli yetkililer, söz konusu uygulamaların bölge sakinleri üzerindeki baskıyı artırmayı, topraklarından uzaklaştırmayı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerinin önünü açmayı amaçladığını belirtiyor.

RUHSATSIZ İDDİASI İLE YIKIYORLAR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

BATI ŞERİA BÖLGELERE AYRILMIŞTI

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

GÖZALTI, BASKIN VE SALDIRILARDA ARTIŞ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.