İsrail işgal ettiği Batı Şeria’da 2 bin 162 konutun inşa edecek

Filistinlilere yönelik insanlık dışı zulüm devam ediyor.

Batı Şeria'da Filistinliler yerinden edilirken, bunu hızlandıracak süreç başladı.

İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için konut inşasını duyurdu.

2 BİN 162 KONUT İNŞA EDİLECEK

Savunma Bakanlığına bağlı birim olan Sivil İdare Yüksek Planlama Komitesi, Batı Şeria'da Gevaot yerleşimi için bin 6, Har Brakha yerleşimi için 922, El Halil'in bitişiğinde bulunan Kiryat Arba yerleşimi için de 234 konutun inşasına onay verdi.

"SOMUT GERÇEKLER OLUŞTURAN ULUSAL BİR GELİŞMEDİR"

İsrail hükümetinin Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim planlarını genişletme politikasının mimarı olarak görülen aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir planlama adımı değil; toprak üzerindeki hakimiyetimizi pekiştiren, İsrail’in güvenliğini güçlendiren ve ülkenin kalbinde bir Arap terör devletinin kurulmasını engelleyecek somut gerçekler oluşturan ulusal bir gelişmedir" dedi.