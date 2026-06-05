İsrail ordusu Gazze'de yine çadırları vurdu

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Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı insani dram her geçen gün daha da derinleşirken, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara yönelik düzenlediği son saldırı can kaybına yol açtı.

Güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan el-Mevasi bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısında, bir kadın hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgeden gelen bilgiler, saldırının sivillerin yoğun olarak bulunduğu çadır alanını hedef aldığını ortaya koyarken, yaralılar çevredeki sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edildi.

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ALAN VURULDU

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, Han Yunus'un batısında bulunan el-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadırlar yer aldı.

Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşanırken, çadırlarda kalan siviller güvenli alanlara ulaşmaya çalıştı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

1 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ, 16 KİŞİ YARALANDI

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi kaynaklarından yapılan açıklamada, saldırıda bir Filistinli kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

EL-MEVASİ'DEKİ İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesi, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı alanlardan biri olarak biliniyor. Çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren siviller, yetersiz barınma koşulları, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Son saldırı bölgede yaşayan sivillerin güvenlik endişelerini daha da artırırken uluslararası toplumun, Gazze'deki insani durumla ilgili çağrıları da sürüyor.

CAN KAYBI SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Sağlık kaynakları, saldırının ardından yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve can kaybı sayısının artabileceği yönündeki endişelerin devam ettiğini belirtti.