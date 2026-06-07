İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 5 sivili alıkoydu

Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra kırsalında yaşanan son gelişmeler, bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, köylere düzenlediği baskınlarda sivilleri alıkoyarak bölgede geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

KUNEYTRA KIRSALINA BASKIN

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki Sayda Hanut ve Cübbat el-Haşeb köylerine operasyon düzenledi.

Baskın sırasında köylerde bulunan sivillerin hedef alındığı ve 5 kişinin alıkonulduğu belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki hareketlilik dikkat çekti.

BÖLGEDE ASKERİ VARLIK ARTIYOR

İsrail ordusunun, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Kuneytra bölgesinde askeri varlığını artırdığı ifade ediliyor.

Bu süreçte bölgede 9 askeri üssün kurulduğu ve yaklaşık 12 bin dönüm arazinin kontrol altına alındığı öne sürülüyor. Ayrıca 40’tan fazla kişinin farklı dönemlerde alıkonulduğu bilgisi de paylaşıldı.

ŞAM YÖNETİMİNDEN İHLAL SUÇLAMASI

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalına yönelik baskınlarını ve sivillere yönelik eylemlerini 1974 Ayrılma Anlaşması’nın ihlali olarak değerlendiriyor.

Suriye tarafı, bu tür operasyonların bölgedeki istikrarı bozduğunu ve uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu savunuyor.

SINIR HATTINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Kuneytra kırsalında yaşanan son baskın, Suriye-İsrail hattında zaten hassas olan dengeleri daha da gergin hale getirdi. Bölgedeki askeri hareketliliğin artması, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekiyor.