İsrail polisinden Haredi Yahudilere tekme tokat müdahale

İsrail'de askerlik karşıtlığıyla bilinen Harediler yine sokaklarda...

Topluluklarından bir asker kaçağının tutuklanmasının ardından tutuklunun bulunduğu hapishanenin önünde toplanan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), birçok kentte protesto gösterileri düzenledi.

İsrail'in orta kesiminde bulunan Bnei Brak kenti yakınlarındaki bir otoyolu trafiğe kapatan Harediler, protesto düzenledi.

İSRAİL POLİSİNDEN ORANTISIZ MÜDAHALE

Polisin yolu açmaları yönündeki uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin kalabalığı dağıtmak amacıyla ses bombası kullandığı ve ardından coplarla müdahalede bulunduğu görüldü.

PROTESTOCULARI ATLARLA ÇİĞNEDİLER

Görüntülerde ayrıca atlı polis birliklerinin de müdahaleye katıldığı, bazı protestocuların yerde sürüklendiği ve bu sırada kıyafetlerinin yırtıldığı anlar yer aldı.

Olaylar sırasında 5 protestocu gözaltına alınırken, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL NÜFUSUNUN YÜZDE 13'Ü HAREDİLERDEN OLUŞUYOR

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, dini gerekçelerle zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyor. İsrail'de uzun yıllardır tartışma konusu olan askerlik muafiyeti meselesi, geçen yıl alınan yargı kararıyla yeniden gündeme gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024 tarihinde verdiği kararda, ülkede herkes için geçerli olan zorunlu askerlik uygulamasından Haredilerin muaf tutulmasının yasal bir dayanağı bulunmadığına hükmetmişti.

Karar, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde yer alan Haredi partilerin sert tepkisine neden olmuş, yeni bir askerlik yasası hazırlanması yönündeki talepler siyasi tartışmaları derinleştirmişti.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması ise ülkede siyasi krizin büyümesine yol açmıştı.