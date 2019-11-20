taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7133
Euro
6.3284
Altın
1474.1
Borsa
107528.68
Gram Altın
270.498
Bitcoin
46326.08

İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefi savaş uçaklarıyla vurduklarını açıkladı.

AA | 20.11.2019 - 07:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

İran'da benzin zammı nedeniyle protestoların giderek şiddetlenmesi, hükümeti zora soktu. İsrail de İran'In bu 'meşguliyetinden' faydalanarak, Suriye'den gelen roket saldırıları bahanesiyle İran'a ve Esad rejimine ait birçok askeri hedefi vurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.

"MİSİLLEME YAPILDI"

Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti.

İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu ViDEO

İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

SURİYE'DEN KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurarak, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve "yoğun" saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.

Haberde, İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği aktarılarak "düşman" saldırılarının yol açtığı hasarın tespit çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

İSRAİL: "SURİYE'DEN SALDIRI ALMIŞTIK"

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtilmişti.

İSRAİL, 2011'DEN BERİ SURİYE'Yİ VURUYOR

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik yapılan bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

69
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

22
Trump: Düzmece bir mahkeme

Trump: Düzmece bir mahkeme

35
TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

19
Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

4
Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

51
Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir