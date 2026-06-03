İsrail'de genç ve eğitimli nüfus, ülkeyi terk ediyor

İsrail’de son yıllarda artan siyasi gerilim, güvenlik endişeleri ve toplumsal kutuplaşmanın etkisiyle yurt dışına göç eğilimi hız kazandı. İsrail Meclisi Araştırma ve Enformasyon Merkezi tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, ülkeyi terk edenlerin sayısının geri dönenlerden belirgin şekilde fazla olduğunu ve özellikle genç, eğitimli kesimin bu eğilimde başı çektiğini ortaya koydu.

GENÇ VE EĞİTİMLİ NÜFUS GÖÇTE ÖNE ÇIKIYOR

Rapora göre 2022 yılından bu yana İsrail’i terk edenlerin yaklaşık yarısını 20 ila 44 yaş arasındaki genç yetişkinler oluşturuyor. Nüfus içindeki oranlarına kıyasla bu grubun göçteki ağırlığı, ülkenin iş gücü ve üretim kapasitesi açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu eğilimin İsrail ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan genç iş gücünü doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

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“BEYİN GÖÇÜ” EKONOMİK YAPIYI ZORLUYOR

Raporda, özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı ekonomiye sahip İsrail’in nitelikli insan kaybı nedeniyle “yapısal tehlike” ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Göç edenler arasında doktora düzeyinde eğitim almış bireylerin oranının dikkat çekici seviyelere ulaştığı belirtildi. Bu durumun, yüksek nitelikli insan kaynağında ciddi bir erimeye işaret ettiği ifade edildi.

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AKADEMİK VE TEKNİK ALANLARDA YOĞUN KAYIP

Rapordaki verilere göre yurt dışına göç eden İsraillilerin yüzde 3,7’si doktora mezunu. Buna karşın bu oranın genel nüfustaki karşılığı yalnızca yüzde 0,8 seviyesinde bulunuyor.

Özellikle bilgisayar bilimi, matematik, genetik ve fizik gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerin önemli bir bölümünün son yıllarda ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

GÖÇ RAKAMLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

İsrail Merkez İstatistik Bürosu verileri, göç trendindeki artışı net şekilde ortaya koydu. 2021 yılına kadar yıllık ortalama 40 bin civarında seyreden yurt dışına göç, 2023 yılında 82 bin 800 kişiyle tarihi zirveye ulaştı.

2024 yılında kısmi bir düşüş yaşansa da rakamların pandemi öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

GERİ DÖNÜŞLER DE AZALIYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise geri dönüş oranlarındaki düşüş oldu. Daha önce yıllık ortalama 24 bin 450 olan geri dönen İsrailli sayısının 2024 yılında 18 bin 800’e gerilediği aktarıldı.

Bu durum, göç edenler ile geri dönenler arasındaki farkın giderek açıldığını gösteriyor.

“STRATEJİK TEHDİT” UYARISI

İsrail Meclisi Göç, Entegrasyon ve Diaspora İşleri Komisyonu Başkanı Gilad Kariv, hükümetin göç krizini yönetmekte yetersiz kaldığını savundu.

Kariv, ülkede göçü izleyen veya tersine çevirmeye yönelik bütüncül bir devlet politikasının bulunmadığını belirterek, nitelikli gençlerin ülkeyi terk etmesinin “stratejik bir tehdit” oluşturduğunu ifade etti.

HÜKÜMETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Yetkililer, İsrail’in insan sermayesinin hızla zayıfladığına dikkat çekerken, hükümetin bu sürece karşı etkili bir strateji geliştirememesi eleştirilerin odağında yer aldı.

Rapora göre mevcut gidişatın devam etmesi halinde ülkenin bilimsel ve teknolojik üretim kapasitesinde uzun vadeli kayıplar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.