İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı tehdidi

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükselirken ABD’nin ateşkes girişiminden sonuç alınamaması sonrası İsrail’den, Lübnan’a yönelik yeni bir tehdit açıklaması geldi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlerin hedef alınacağını bildirerek sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Açıklama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından ABD merkezli X platformu üzerinden yapıldı.

“BÖLGELERİ TERK EDİN” ÇAĞRISI

Adraee, paylaşımında Lübnan’ın güneyinde yer alan Arnaya, Ankun ve Kefer Fila beldelerinin hedef alınacağını belirtti. Bölge sakinlerine en az 1 kilometre uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Söz konusu beldelerin Zehrani Nehri’nin kuzeyinde yer aldığı bilgisi paylaşılırken açıklama, bölgede yeni bir askeri hareketlilik ihtimalini gündeme taşıdı.

ATEŞKES GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes girişimi, taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Bu gelişmenin ardından İsrail’in yeni tehditleri bölgede gerilimi daha da artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Haziran’da İsrail ile Lübnan arasında Hizbullah’ın saldırılarının tamamen durdurulması ve unsurlarının Litani Nehri’nin güneyinden çekilmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabakata varıldığını açıklamıştı.

HİZBULLAH’TAN RET KARARI

Ancak Lübnan merkezli Hizbullah, 4 Haziran’da yaptığı açıklamada söz konusu şartlı ateşkesi kabul etmediğini duyurdu. Bu açıklama, diplomatik sürecin daha da çıkmaza girmesine yol açtı.

GÜNEY LÜBNAN’DA GERİLİM YÜKSELİYOR

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Lübnan’da 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Süreç boyunca İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki çok sayıda belde için benzer tahliye uyarıları yaparak sivillerin bölgeden ayrılmasını istemişti.

Son tehdit açıklaması, sınır hattında yeni bir askeri operasyon ihtimalini güçlendirirken, bölgede yaşayan sivillerin güvenliği konusundaki endişeleri yeniden artırdı.