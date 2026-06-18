İsrail'in eski Berlin Büyükelçisi Stein, İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmasını istedi

İsrail'de iç karışıklıklar devam ediyor...

İsrail'in eski Berlin Büyükelçisi Shimon Stein, İsrail'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shimon Stein, İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmalı mı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, şüphesiz. Ayrıca onların patronunun kim olduğunu da unutmamak gerekir. Batı Şeria'dan ürün ithalatı yasaklanmalı mı? Evet, bunun zor olduğunu anlasam da çünkü bu, Nazilerin "Yahudilerden alışveriş yapmayın" sloganını akla getiriyor."

ALMANYA TARİHSEL SORUMLULUĞUNUN ETKİSİNDEN KURTULAMADI

Shimon Stein, Almanya'nın İsrail konusunda geçmişine takılıp kaldığını ve dolayısıyla tarihsel sorumluluğun etkisinden kurtulamadığını savundu.

"NETANYAHU, SAVAŞ HEDEFLERİNDE TAMAMEN BAŞARISIZ OLDU"

ABD ile İran arasında varılan mutabakata değinen Stein, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş hedeflerinde tamamen başarısız oldu. Ülkesini Amerikan başkanının keyfine daha da bağımlı hale getirdi ve uluslararası alanda daha da izole etti. İsrail, öngörülemez sonuçları olan felaket bir stratejik durumda bulunuyor." diye konuştu.

"İSRAİL'DE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ SORUNLARIN HİÇBİRİNİ ÇÖZEMEZ"

Orta Doğu'da askeri caydırıcılığın gerekli olduğunu dile getiren Stein, "Ancak bu tek başına, İsrail'de karşı karşıya olduğumuz sorunların hiçbirini çözmez. Sadece sopayla ortalıkta dolaşamayız, aynı zamanda siyasi bir teklif de sunmalıyız. Netanyahu'da bu yok." ifadelerini kullandı.

GELECEK KONUSUNDA ENDİŞE VURGUSU

Shimon Stein, İsrail'in sorunlarını yalnızca şiddetle çözebileceğine inanmanın bir yanılgı olduğunu belirterek İsrail devletinin geleceği konusunda çok endişeli olduğunu vurguladı.