İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

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17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.

2 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Sur'da Mamura-Hoş yolu üzerinde düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

1 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından düzenlenen saldırıda ise 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, sabah saatlerinde Sur'a bağlı Bazuriyye beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ŞİDDETLİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Öte yandan sabah saatlerinde, Mercayun bölgesindeki Arid Mercayun'da art arda 3 şiddetli patlama meydana geldiği; Dibbin ve Arid Dibbin bölgelerinde de gece boyunca patlamalar yaşandığı aktarıldı.

EV VE İŞ YERLERİ HASAR GÖRDÜ

Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Cedide Mercayun beldesindeki bina ve dükkanların camlarının kırıldığı kaydedildi.

İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu'nda seyreden pikap tipi bir aracı hedef aldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

İSRAİL HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, ayrıca Nebatiye'ye bağlı Kefer Tebnit beldesine hava saldırısı düzenledi.

Güneydeki Bint Cubeyl kentine bağlı Tebnin beldesine düzenlenen saldırıda ise yaralananların olduğu bildirildi.