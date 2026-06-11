İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 711'e yükseldi

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 3 BİN 711’E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 711’e, yaralı sayısı 11 bin 483'e ulaştı.

247 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ayrıca son verilere göre, 2 Mart ile 6 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247 çocuk ve 353'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Paylaşımda, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi.

132 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 169 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 132 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 393'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, ülke genelinde 168 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.