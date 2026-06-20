İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 980'e yükseldi

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 3 BİN 980’E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 980’e, yaralıların sayısı ise 12 bin 1’e ulaştı.

250 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 250'si çocuk ve 375'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi.

135 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 174 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 135 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 405'inin ise yaralandığı aktarıldı.

174 AMBULANS HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, ülke genelinde 174 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.