İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi

İsrail bölgede terör estirmeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren yönetim, Lübnan'da da yeni saldırılarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin uzatıldığını açıklamasına rağmen hava saldırıları gerçekleştirilirken can kaybı günden güne artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 3 BİN 412 OLDU

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 269 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 371 kişinin öldüğünü bildirmişti.

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

TRUMP ATEŞKESİN UZATILDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.