Samsun'da 52 yıl sonra gelen mutluluk: Kaçarak evlenen çift, sonunda düğün yaptı

Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yaşayan banka emeklisi Mustafa Küçükhızar (76) ile eşi Döndü Küçükhızar (65), 1974 yılında kaçarak evlendi. Ancak dönemin şartları nedeniyle düğün yapamayan çift, yıllar boyunca bu eksikliği içlerinde taşıdı.

3 çocuk ve 5 torun sahibi olan aile, yıllar sonra bu hayali gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

AİLEDEN SÜRPRİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU

Çiftin çocukları ve torunları, Atakum ilçesindeki bir düğün salonunda özel bir organizasyon hazırladı. Aile bireylerinin sürpriziyle gerçekleşen düğün, Küçükhızar çiftine unutulmaz anlar yaşattı.

“İÇİMDE UKDE KALMIŞTI”

Yıllar sonra damatlık giyen Mustafa Küçükhızar, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Kaçarak evlendik ancak düğün yapamadık. Eşim yıllarca bana ‘Bana bir gelinlik almadın’ diye sitem etti. Bu da benim içimde ukde olarak kaldı. Çocuklarımın ve torunlarımın desteğiyle bugün bu mutluluğu yaşıyoruz.”

GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

52 yıl sonra ilk kez gelinlik giyen Döndü Küçükhızar ise büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır hayalini kurduğu düğünün gerçekleşmesinden dolayı çocuklarına ve torunlarına teşekkür etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kızları Meryem Özkan, annesinin gelinlik giymenin en büyük hayali olduğunu belirterek düğünü kendilerinin organize ettiğini söyledi. Duygusal anların yaşandığı gecede aile bireyleri ve davetliler, çiftin mutluluğuna ortak oldu.