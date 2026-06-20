İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

ABD ile İran arasında savaşı durdurmaya yönelik varılan mutabakata rağmen İsrail saldırılarını durdurmadı.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana Nebatiye vilayetindeki Yukarı Nebatiye, Nümeyriyye, Şevkin, Habbuş, Kefercuz, Arabsalim, Zibdin, Secid, Mahmudiyye ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arabsalim beldesine düzenlenen saldırıda 3, Deyr Zehrani'daki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Düveyr beldesinin girişinde bir motosikleti hedef alan insansız hava aracı saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

KENT MERKEZİ ÇEVRESİ BOMBALANDI

İsrail topçuları ise sabaha karşı Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı.

ABD VE İRAN ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.