İsrail'in Paris Büyükelçisi için sınır dışı talebi

Filistin'de, Lübnan'da, İran'da sivilleri katletmeye devam eden İsrail, Batı'da da küstah tavırlarıyla tepki topluyor.

İsrail Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, 5 Haziran'da France 2 kanalında katıldığı programda Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu.

"MELENCHON OLMASIN" DEDİ

Zarka'nın, solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin (LFI), Filistin destekçisi tutumuyla bilinen cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ile ilgili sözleri tepki topladı.

Fransa cumhurbaşkanlığı makamında kimi görmek istediğiyle ilgili konuşan Zarka, "LFI'nın adayı Jean-Luc Melenchon'un yerine herhangi birini görmeyi tercih ettiğini" söyledi.

"SINIR DIŞI EDİLMELİ"

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, France Info kanalında katıldığı programda, Zarka'nın bu ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Zarka'nın sözlerinin "Fransa'nın iç işlerine müdahale" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Panot, Zarka'nın sınır dışı edilmesini istedi.

İSRAİL'İN SEÇİMLERE MÜDAHALESİ

İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI Partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Fransa'da 2027'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminde iki dönem görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.