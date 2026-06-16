İsrail'in saldırdığı Lübnan'da can kaybı 4 bine yaklaştı

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Lübnan'ı da kıskacına aldı.

Ateşkese rağmen ülke genelinde çok sayıda saldırı düzenleyen İsrail, binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

CAN KAYBI 3 BİN 826 OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 826'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 851'e yükseldiği kaydedildi.

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 16 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 364'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.