Mutabakat sonrası evlerine dönen Lübnanlılar, karşılarında yıkımı buldu

ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında varılan anlaşmanın imza töreninin cuma günü gerçekleştirileceğini açıklarken, İran tarafından yapılan açıklamalarda mutabakatın Lübnan'ı da kapsadığı vurgulandı.

Anlaşmanın duyurulması, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar arasında yeniden dönüş umutlarını artırdı.

Özellikle ülkenin güney bölgelerine doğru yoğun araç hareketliliği yaşanırken, çok sayıda aile evlerini ve arazilerini kontrol etmek için yola çıktı.

TEMKİNLİ OLMA ÇAĞRISI YAPILDI

Daha önce 17 Nisan'da ilan edilen ateşkes sonrasında da birçok Lübnanlı evlerine dönmüş, ancak İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yeniden göç etmek zorunda kalmıştı.

Bu nedenle güneydeki bazı belediyeler vatandaşlara acele etmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Benzer bir çağrı yapan Amal Movement de güvenlik durumunun netleşmesini beklemelerini istedi.

LÜBNAN ORDUSUNDAN UYARI

Lübnan ordusu da mutabakatın ardından yerinden edilen vatandaşların güneydeki yerleşim alanlarına dönmeye başlaması üzerine açıklama yaparak, güvenlik riskleri nedeniyle dönüşlerin kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Buna rağmen uzun süredir evlerinden uzak kalan binlerce kişi, doğup büyüdükleri köy ve kasabalara dönmeyi tercih etti.

İSRAİL ÇEKİLMEYECEĞİNİ DUYURDU

Mutabakata rağmen İsrail yönetimi, Lübnan'ın güneyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

Devam eden riskler nedeniyle bazı aileler ise evlerine dönüş planlarını erteleyerek gelişmeleri izlemeyi tercih ediyor.

YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Lübnan’ın güneyindeki Burc Kalaviye bölgesinde Lübnan ordusu güvenlik önlemleri kapsamında konuşlanırken, bölgede yıkım da görüntülendi.

Nebatiye vilayetine bağlı Furun beldesindeki evlerine dönen Lübnanlılar da, yıkılmış ve hasar görmüş binalarla karşılaştı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok yerleşim birimini hedef almıştı. Lübnan hükümeti, saldırılar sonucunda yerinden edilen kişi sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ise 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 3 bin 783 kişi hayatını kaybetti.