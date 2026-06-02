İsrailli eski istihbarat şefi: Molla rejimini Türkiye kurtardı

İsrailli eski istihbarat yetkilisi Tamir Hayman, ABD ve İsrail’in İran yönetimine yönelik bazı planlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. ABD’de yayın yapan PBS’e verdiği röportajda konuşan Hayman, söz konusu süreçte Türkiye’nin rolüne işaret etti.

“İRAN’A YÖNELİK PLANLAR AKAMETE UĞRADI” İDDİASI

Hayman, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü öne sürülen operasyon senaryolarında, çeşitli grupların sahaya sürülmesinin planlandığını ileri sürdü. Bu gruplar arasında etnik tabanlı bazı oluşumların da bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu planların nihai hedefinin İran’daki mevcut yönetimi zayıflatmak ya da değiştirmek olduğu yönündeki değerlendirmeler, Hayman’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİ İDDİASI

Hayman, operasyonların seyrine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin sürece dolaylı bir müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Ona göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ardından planlamaların yön değiştirdiği iddia edildi.

Bu çerçevede Türkiye’nin diplomatik temaslarının, sahadaki bazı girişimlerin askıya alınmasına neden olduğu ileri sürüldü.

“OPERASYON ZİNCİRİ PLANLANDI AMA TAMAMLANAMADI”

Eski istihbarat şefi, İran’a yönelik olduğu iddia edilen süreçte çok aşamalı bir operasyon zinciri kurgulandığını, ancak bunun sahaya tam olarak yansımadığını savundu.

Hayman, bazı unsurların kamuoyuna yansımadığını, bazı kritik adımların ise hiç hayata geçirilemediğini ifade etti.

TRUMP VE ABD POLİTİKASI TARTIŞMASI

Röportajda, ABD’nin İran politikası da değerlendirildi. Hayman, Washington’ın yaklaşımında zaman içinde değişiklikler yaşandığını ve askeri planlamaların diplomatik süreçlerle yer değiştirdiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump dönemine atıf yapılan açıklamalarda, karar süreçlerinin uluslararası gelişmelerden etkilendiği iddia edildi.

“İSRAİL HAZIRLIKLI DEĞİLDİ” İDDİASI

Hayman, bazı iddiaların aksine İsrail’in belirli gelişmeler karşısında hazırlıksız yakalandığını da öne sürdü. Özellikle ABD’nin bazı kararlarının Tel Aviv yönetimi için sürpriz etkisi yarattığını ifade etti.

BÖLGESEL DENGELERDE DİPLOMATİK GERİLİM VURGUSU

Açıklamalarda, İran’a yönelik planlar üzerinden yürüyen süreçlerin yalnızca askeri değil, diplomatik ve stratejik boyutlar da içerdiği belirtildi. Türkiye’nin bu süreçteki rolüne ilişkin iddialar ise bölgesel denge tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Hayman’ın açıklamaları, resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir bilgi olarak yer almazken, röportaj uluslararası basında geniş yankı buldu.