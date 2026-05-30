The Telegraph yazdı: İran savaşının gerçek kazananı Erdoğan oldu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta haftalar geçmesine rağmen belirsizlik yerini koruyor.

Türkiye de 'bölgesel barış' vizyonu doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önderliğinde ateşkes müzakerelerinde önemli bir rol oynadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin barışa yönelik çabaları ve savunma sanayisindeki gelişimi de dünya basının dikkatini çekti.

Birleşik Krallık merkezli The Telegraph gazetesi de İran savaşında Türkiye'nin rolünü ele aldığı bir analiz yayımladı.

"İRAN SAVAŞININ KAZANANI ERDOĞAN"

Analizde, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem iç siyasette hem de uluslararası alanda önemli fırsatlar yarattığını savundu.

Makaleye, "İran savaşının gerçek kazananı Erdoğan oldu" atıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YÜKSELİŞ VURGULANDI

Analizde, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yükselişi vurgulandı.

ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, insansız hava aracı (İHA/SİHA) satışlarıyla dünyanın en büyük 11. ihracatçısı konumuna yükseldiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE NATO ZİRVESİ

Irak ve Endonezya gibi ülkelerin Türkiye'den hava savunma sistemi ve SİHA aldığı aktarılarak, Portekiz’in iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi siparişiyle, bir NATO ve AB ülkesine ilk askeri deniz platformu ihracatı gerçekleştirildiği de yazıda yer aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi enerji ticaretinde kilit bir aktör haline getirme çalışmalarına ve önümüzdeki dönemde ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine de dikkat çekildi.