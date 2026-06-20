İstanbul Başakşehir'de taşla öldürülmüş kadın cesedi bulundu
İstanbul Başakşehir'de boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Yapılan incelemelerde cesetin S.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli V.Ç.'yi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)