İstanbul Bebek sahili açıklarında bir teknede yangın çıktı

İstanbul'da panik anları...

Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde dumanlar yükseldi.

BEBEK'TEKİ TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Beşiktaş, Bebek sahili açıklarında teknede yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

"27 METRE UZUNLUĞUNDA"

Olay yerine giden Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, son durumu aktardı.

Altıntaş teknenin hemen önünden yaptığı açıklamada "27 metre uzunluğundaki bir teknede yangın çıktı. Kıyı ve emniyet ekipleri teknenin makina bölümünde çıkan yangına müdahale etti ve soğutma işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ARAÇ TRAFİĞİNE NEDEN OLDU

Ekiplerin yangına karadan ve denizden müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

3 MÜRETTEBAT YARA ALMADAN KURTULDU

Yoğun dumanın kısa sürede sahil şeridini kapladığı yangında, teknenin turunu tamamladığı ve içerisinde yalnızca mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, teknenin kaptanı Barış T. ile personel Mustafa Can B. ve Onur İ. yara almadan kurtuldu.