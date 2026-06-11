İstanbul Boğazı'nın turkuaz görünümü tabloya dönüştü

Her yıl belirli dönemlerde Karadeniz'den gelen akıntılar ve denizdeki mikroorganizmaların etkisiyle rengi değişen İstanbul Boğazı, bu kez en güzel turkuaz tonlarıyla İstanbullulara görsel bir şölen sundu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün devasa yapısının altından süzülen turkuaz sular, Boğaz'ın yeşil tepeleriyle birleşerek adeta doğal bir tabloya dönüştü.

ŞEHRİN DİNAMİK YAPISI

Havadan çekilen görüntülerde, bir yanda İstanbul'un fethinin sembollerinden tarihi Rumeli Hisarı tüm ihtişamıyla boğazı selamlarken, diğer yanda Levent ve Maslak hattındaki gökdelenler şehrin dinamik yapısını gözler önüne serdi.

FSM Köprüsü üzerinde seyreden araçlar kıtalararası yolculuklarını sürdürürken, turkuaz sular üzerinde süzülen tekneler ve gemiler de bu eşsiz manzaraya eşlik etti.

YUNUSLAR BOĞAZ'DA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Yunuslar ise turkuaz Boğaz'da daha fazla görülmeye devam ediyor.

Şehrin manzarasını süsleyen yunuslar seyrine doyumsuz anlar ortaya çıkarttı.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN DETAY TÜRK BAYRAĞI OLDU

Manzaranın en çok dikkat çeken detayı ise Anadolu Yakası sırtlarında dalgalanan devasa Türk bayrağı oldu.

Yemyeşil ağaçların arasından yükselen ay yıldızlı al bayrak, Boğaz'ın turkuaz rengiyle buluştuğu anlarda izleyenleri mest etti.

DÜNYANIN EN EŞSİZ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Göz kamaştıran bu eşsiz uyum, İstanbul'un sadece tarihi ve kültürel değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dünyanın en eşsiz şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.