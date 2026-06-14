İstanbul Büyükçekmece'de psikolojik sorunları olan şahıs trafiği birbirine kattı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba mevkiinde ailevi problemleri nedeniyle psikolojik sorunları olan şahıs, D-100 kara yoluna çıkarak yolun ortasında oturdu.

Çevredekilerin müdahalelerine rağmen yoldan kalkmayınca bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri her iki yönde de yolun bazı şeritlerini kapatarak kontrollü şekilde trafiğin akmasını sağladı.

KENDİNE ZARAR VERMEK İSTEDİ

Ekipleri gören şüpheli bir süre sonra yanındaki bıçakla kendine zarar vermek istedi.

Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.