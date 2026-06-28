İstanbul, Çekmeköy'de yamuk olduğu iddia edilen bina projeye uygun bulundu

Sosyal medyada "Röportaj Adam" mahlasıyla içerik üreten Mahsun Karaca, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kayda aldığı bir binanın yamuk olduğunu öne sürdü.

İnşaat alanına giderek çalışan işçileri binanın eğriliği konusunda uyaran Karaca, işçilerden "Çekmeköy yamuk, bakış açını değiştir" yanıtını aldı.

Karaca'nın paylaşımı sosyal medyada viral olunca konuya ilişkin Çekmeköy Belediyesi de harekete geçti.

İnşaat alanındaki incelemeler neticesinde herhangi bir olumsuzluk saptanmadığı belirtildi.

Yapılan kontrollerin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Orhan Çerkez, binanın ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğunu belirtti. Bina ise drone ile havadan görüntülendi.

'TAMAMIYLA PROJESİNE UYGUN OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Biz de bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok. Burada insanların can güvenliği söz konusu. İnşaatın projeye uygun olması gerekiyor. Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Bende gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor." diye konuştu.