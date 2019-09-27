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İstanbul depreminin sesi kaydedildi

İstanbul’da korku yaratan 5.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.

DHA | 27.09.2019 - 01:34..
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İstanbul depreminin sesi kaydedildi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

ABD’nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

İstanbul depreminin sesi kaydedildi

5 SANİYE SÜREN KAYITTA TİTREME SESLERİ DUYULUYOR

Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

Deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı VİDEO

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