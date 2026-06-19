İstanbul Eyüpsultan'da motosikletli şüphelilerden silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da motosikletli şüphelilerce otoparka açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Merkez Camisi altındaki özel otoparka motosikletli şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)