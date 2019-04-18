İstanbul Havalimanı taksi ücretleri

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na, ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul’un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile’den gerçekleşiyor.

TAKSİMETRE AÇILIŞI 4 TL

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2,5 TL olduğunu kaydederken şunları söyledi:

"Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda, insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır.

1.000 takside toplam 3 bin şoför görev yapacak. Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız."





İTEO'nun araştırmasına göre ücretler şöyle:

AVRUPA YAKASI

Arnavutköy 16.7 km 52,00 TL + köprü ve otoban

Avcılar 49.1 km 130,00 TL + köprü ve otoban

Bağcılar 34.4 km 98,00 TL + köprü ve otoban

Bahçelievler 50.4 km 135,00 TL + köprü ve otoban

Bakırköy 55 km 147,00 TL + köprü ve otoban

Başakşehir 39.3 km 110,00 TL + köprü ve otoban

Bayrampaşa 42.7 km 117,00 TL + köprü ve otoban

Beşiktaş 54.3 km 145,00 TL + köprü ve otoban

Beylikdüzü 60,1 km 154,00 TL + köprü ve otoban

Beyoğlu 53,6 km 145,00 TL + köprü ve otoban

Büyükçekmece 58.4 km 157,00 TL + köprü ve otoban

Çatalca 41.7 km 115,00 TL + köprü ve otoban

Esenler 34.9 km 97,00 TL + köprü ve otoban

Esenyurt 57.7 km 155,00 TL + köprü ve otoban

Eyüp 19.3 km 60,00 TL + köprü ve otoban

Fatih 47 km 127,00 TL + köprü ve otoban

Gaziosmanpaşa 43.6 km 120,00 TL + köprü ve otoban

Güngören 46.3 km 130,00 TL + köprü ve otoban

Kağıthane 33 km 92,00 TL + köprü ve otoban

Küçükçekmece 51.1 km 137,00 TL + köprü ve otoban

Sarıyer 44.1 km 112,00 TL + köprü ve otoban

Silivri 86.9 km 227,00 TL + köprü ve otoban

Sultangazi 34.7 97,00 TL + köprü ve otoban

Şişli 54.5 km 147,00 TL + köprü ve otoban

Zeytinburnu 47.9 km 130,00 TL + köprü ve otoban

ANADOLU YAKASI

Ataşehir 54.8 km 150,00 TL + köprü ve otoban

Beykoz 51.2 km 138,00 TL + köprü ve otoban

Çekmeköy 71.3 km 188,00 TL + köprü ve otoban

Kadıköy 63.5 km 168,00 TL + köprü ve otoban

Kartal 96.9 km 252,00 TL + köprü ve otoban

Maltepe 83 km 217,00 TL + köprü ve otoban

Pendik 94.6 km 247,00 TL + köprü ve otoban

Sancaktepe 73.7 km 195,00 TL + köprü ve otoban

Sultanbeyli 73.8 km 195,00 TL + köprü ve otoban

Şile 105 km 272,00 TL + köprü ve otoban

Tuzla 85.7 km 225,00 TL + köprü ve otoban

Ümraniye 54.,3 km 145,00 TL + köprü ve otoban

Üsküdar 58.9 km 160,00 TL + köprü ve otoban

KÖPRÜ VE OTOBAN FİYATLARI

Peki köprü ve otoban fiyatları ne kadar? Aşağıdaki link ve grafikten fiyatları görebilir ve havalimanına gidişin fiyatının ne kadara mal olacağını öğrenebilirsiniz.