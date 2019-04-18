İstanbul Havalimanı taksi ücretleri

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na, ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul’un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile’den gerçekleşiyor.
TAKSİMETRE AÇILIŞI 4 TL
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2,5 TL olduğunu kaydederken şunları söyledi:
"Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda, insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır.
1.000 takside toplam 3 bin şoför görev yapacak. Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız."
İTEO'nun araştırmasına göre ücretler şöyle:
AVRUPA YAKASI
Arnavutköy 16.7 km 52,00 TL + köprü ve otoban
Avcılar 49.1 km 130,00 TL + köprü ve otoban
Bağcılar 34.4 km 98,00 TL + köprü ve otoban
Bahçelievler 50.4 km 135,00 TL + köprü ve otoban
Bakırköy 55 km 147,00 TL + köprü ve otoban
Başakşehir 39.3 km 110,00 TL + köprü ve otoban
Bayrampaşa 42.7 km 117,00 TL + köprü ve otoban
Beşiktaş 54.3 km 145,00 TL + köprü ve otoban
Beylikdüzü 60,1 km 154,00 TL + köprü ve otoban
Beyoğlu 53,6 km 145,00 TL + köprü ve otoban
Büyükçekmece 58.4 km 157,00 TL + köprü ve otoban
Çatalca 41.7 km 115,00 TL + köprü ve otoban
Esenler 34.9 km 97,00 TL + köprü ve otoban
Esenyurt 57.7 km 155,00 TL + köprü ve otoban
Eyüp 19.3 km 60,00 TL + köprü ve otoban
Fatih 47 km 127,00 TL + köprü ve otoban
Gaziosmanpaşa 43.6 km 120,00 TL + köprü ve otoban
Güngören 46.3 km 130,00 TL + köprü ve otoban
Kağıthane 33 km 92,00 TL + köprü ve otoban
Küçükçekmece 51.1 km 137,00 TL + köprü ve otoban
Sarıyer 44.1 km 112,00 TL + köprü ve otoban
Silivri 86.9 km 227,00 TL + köprü ve otoban
Sultangazi 34.7 97,00 TL + köprü ve otoban
Şişli 54.5 km 147,00 TL + köprü ve otoban
Zeytinburnu 47.9 km 130,00 TL + köprü ve otoban
ANADOLU YAKASI
Ataşehir 54.8 km 150,00 TL + köprü ve otoban
Beykoz 51.2 km 138,00 TL + köprü ve otoban
Çekmeköy 71.3 km 188,00 TL + köprü ve otoban
Kadıköy 63.5 km 168,00 TL + köprü ve otoban
Kartal 96.9 km 252,00 TL + köprü ve otoban
Maltepe 83 km 217,00 TL + köprü ve otoban
Pendik 94.6 km 247,00 TL + köprü ve otoban
Sancaktepe 73.7 km 195,00 TL + köprü ve otoban
Sultanbeyli 73.8 km 195,00 TL + köprü ve otoban
Şile 105 km 272,00 TL + köprü ve otoban
Tuzla 85.7 km 225,00 TL + köprü ve otoban
Ümraniye 54.,3 km 145,00 TL + köprü ve otoban
Üsküdar 58.9 km 160,00 TL + köprü ve otoban
KÖPRÜ VE OTOBAN FİYATLARI
Peki köprü ve otoban fiyatları ne kadar? Aşağıdaki link ve grafikten fiyatları görebilir ve havalimanına gidişin fiyatının ne kadara mal olacağını öğrenebilirsiniz.