İstanbul Havalimanı'na giden VIP minibüsün yolcularını gasbeden 11 şüpheli yakalandı

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Göktürk'te 13 Haziran'da meydana gelen olayda, İstanbul Havalimanı'na giden VIP minibüsün önü, içinde silahlı kişilerin bulunduğu 3 otomobil tarafından kesildi.

Minibüsü durduran şüpheliler, araçta bulunan aralarında turistlerin de olduğu 11 kişinin para, cep telefonu ve ziynet eşyalarını gasbederek kaçtı.

VIP minibüsün, Fatih'ten aldığı otel misafirlerini İstanbul Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.

BURSA'DA YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakaları tespit edildi.

Olayın ardından gasbettikleri ziynet eşyalarını bozdurup külçe gümüş ve pırlanta aldıkları belirlenen şüphelilerin Bursa'ya kaçtıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, olay sırasında VIP minibüsü kullanan şoför de gözaltına alındı.

Şoförün kumar borçları nedeniyle olayı arkadaşlarına azmettirdiği öne sürüldü.

Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.