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İstanbul polisinden minibüsçülere sıkı denetim

Minibüsten düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın yaşadığı olaydan sonra, minibüsçüler sıkı denetime alındı.

İHA | 18.07.2019 - 16:20..
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Kocaeli’de hareket halindeki kapısı açık otobüsten erken inerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Günay'ın talihsiz ölümünden sonra İstanbul polisi, minibüsçülere yönelik şok bir uygulama gerçekleştirdi.

SİVİL POLİSLERDEN MİNİBÜSÇÜLERE DENETİM

Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan ve özellikle kapısı açık ilerleyerek yolcu güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüleri tek tek tespit etti. Yaşanan trafik ihlallerini cep telefonu ile görüntüleyerek tespit eden trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere cezai işlem uyguladı.

İstanbul polisinden minibüsçülere sıkı denetim VİDEO

UYGULAMA YOLCULARDAN TAKDİR GÖRDÜ

Yapılan bu uygulama ise yolculardan büyük takdir gördü. Minibüslerin sürücüleri, araçlarındaki sivil trafikçilerin şokunu yaşarken, yolcular yapılan uygulamadan memnun kaldı. Yolcular, “Şaşırdım. Çocuk ben emniyettenim deyince çok şaşırdım. Çok beğendim. Sık sık yapılsın” dedi.

KAPISI AÇIK SEYREDEN MİNİBÜSÇÜLER HAVANIN SICAK OLMASINA BAĞLADI

Kapısı açık olduğu için ceza uygulanan sürücüler ise havaların sıcak olmasından dolayı kapı açık ilerlediklerini söylediler. Ceza yiyen bir sürücü ise, klimasının arızalı olduğunu ve parça beklediğini söyledi. Sürücülere, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’tan 108 lira para cezası kesildi.

İstanbul polisinden minibüsçülere sıkı denetim

İstanbul polisinden minibüsçülere sıkı denetim

İstanbul polisinden minibüsçülere sıkı denetim

İstanbul polisinden minibüsçülere sıkı denetim

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