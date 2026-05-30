İstanbul Tuzla'da trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu
İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz yıl kasım ayında polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şehit polis memuru Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
CENAZESİ MEMLEKETİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuğu bulunan Üyenarık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye getirildi.
Tören mangası tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan polis memuru Üyenarık'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi