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İstanbul yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat yaptı

Ekonominin kalbi İstanbul'dan, ocak-mart döneminde dünyanın 218 noktasına 16.6 milyar dolarlık ürün satıldı.

AA |
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İstanbul yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azaldı.

Böylece İstanbul, Türkiye'nin ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği 42.8 milyar dolarlık ihracatın yüzde 39'unu aldı.

EN FAZLA İHRACAT GİYİM VE KONFEKSİYON OLDU

İstanbullu ihracatçılar ocak-mart döneminde 27 farklı sektörden ürün satarken bu sektörlerin 14'ünde yıllık bazda artış görüldü.

Türkiye ekonomisin kalbi olarak nitelendirilen şehirden bu dönemde en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör 2.9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon olurken, sektörün yıllık bazda ihracatı yüzde 6,3 azaldı.

İhracatta hazır giyim ve konfeksiyonu 2.4 milyar dolarla kimya, 1.7 milyar dolarla çelik, 1.4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1.3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.1 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller takip ederken, 6 sektör, İstanbul'un toplam ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştirmiş oldu.

İstanbul yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat yaptı

18 SEKTÖRDE İSTANBUL ÖN PLANA ÇIKTI

Yılın ilk 3 ayında, İstanbul Türkiye'den ihracat gerçekleştirilen 27 sektörün 18'inde ise lider il olarak ön plana çıktı.

Bu sektörler "çelik, çimento, demir, deri, diğer sanayi ürünleri, elektrik elektronik, gemi ve yat, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, iklimlendirme sanayisi, kimya, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve ve sebze mamulleri, mobilya, mücevher, su ürünleri, tekstil ve ham maddeleri" oldu.

İstanbul yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat yaptı

İSTANBUL'UN LİDER İHRACAT PAZARI "ALMANYA"

Bu dönemde İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke, 1.6 milyar dolarla Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı.

Ocak-mart döneminde İstanbullu ihracatçıların ürünlerine en çok rağbet gösteren ikinci ülke dış satımı yıllık bazda yüzde 2 artarak 1.2 milyar dolara yükselen İngiltere oldu.

İstanbul'dan İtalya'ya ihracat bu dönemde yüzde 11,7 azalarak 763.6 milyon dolar olurken, en fazla ürün satılan diğer ülkeler 692.6 milyon dolarla İspanya ve 647.7 milyon dolarla ABD oldu.

TİM verilerine göre, İstanbul'un ocak-mart döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği 20 ülke şu şekilde sıralandı (bin dolar):

İstanbul yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat yaptı

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