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İstanbul'a yarın sabah kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kar beklendiğini açıkladı.

DHA | 06.01.2019 - 13:29..
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İstanbul'a yarın sabah kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'daki hava durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'a yarın sabah kar yağacak

"KUZEY VE İÇ KESİMLERDE 5- 10 CM'LİK KAR YÜKSEKLİĞİ BEKLENİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "İstanbul'da pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm., kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden, vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'a yarın sabah kar yağacak

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