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İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor

Bayrampaşa-Eyüp tramvay hattı, 5 istasyondan oluşacak ve diğer hatlarla entegre edilecek.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 12:10..
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İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor

İstanbul'a yapılan metro ve tramvay hatları, trafik yükünü hafifletiyor. Şimdi ise yeni bir hat için çalışmalar hız kazandı.

1,5 KİLOMETRELİK KISMI YER ALTINDA OLACAK

Proje için 153 milyon 663 bin lira bütçe ayrıldı. Bayrampaşa-Eyüp tramvay hattı, toplamda 3.1 kilometre uzunluğunda olacak ve hattın 1,5 kilometrelik kısmı yer altında bulunacak.

HATTA 5 İSTASYON YER ALACAK

Hat, 5 istasyondan oluşacak. Bu hat; Meydan İstasyonu, Bayrampaşa İstasyonu, Demirkapı İstasyonu, Eyüp İstasyonu ve Feshane'den oluşacak.

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor

DİĞER HATLARLA DA ENTEGRE OLACAK

Hatlar arasında toplam yolculuk süresi 23 dakika olacak ve diğer hatlarla da entegre edilebilecek.

Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı; Vezneciler, Sultangazi Metro Hattı, Topkapı, Habibler Tramvay Hattı, Yenikapı – Aksaray – Havalimanı LRTS Hattı, Kazlıçeşme – Söğütlüçeşme Metro Hattı ile entegre edilebilecek.

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