Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ederken, polis ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor.
OTOMOBİLİNDE YAKALANDI
İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi Torpil Sokak üzerinde bir şahsın plakasız otomobilin içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüphelinin aracında yapılan detaylı aramada, 20 adet toz esrar daha ele geçirildi.
İstanbul'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ViDEO
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce ele geçirilen uyuşturucular ve torbacı Ogün İ. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, araca ise el konuldu.
Polis ekipleri, semtte gözaltına alınan torbacıyla bağlantısı olduğu belirlenen Mehmet Cüneyt A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.
Şahsın yapılan üst aramasında ise satışa hazır 40 adet toz esrar ele geçirildi.
17 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerince üst torbacı Ramazan Y. lüks aracında yakalanırken, adresinde yapılan aramada; 14 ayrı poşet halinde 13 kilogram toz esrar, 6 ayrı poşet içerisinde 4 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 adet toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen not kağıtları ele geçirildi.
Aramaların ardından lüks otomobile el konulurken, gözaltına alınan Ramazan Y. Haliç Polis Merkezi'ne götürüldü.