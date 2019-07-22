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İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi

Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları bulundu.

İHA | 22.07.2019 - 14:20..
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti.

Matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap çekti.,

İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi VİDEO

PANONUN ARKASINDAN SAHTE DOLAR ÇIKTI

Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirdi.

İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi

FETÖCÜ KOMİSER İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi

Ele geçirilen miktarın, son yılların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade ediliyor. Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor.

İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi

İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi

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