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İstanbul'da asker eğlencesi düzenleyen grup yolu kapattı

Güngören’de asker uğurlayan bir grup gencin, alt geçidi trafiğe kapatarak patinaj çektiği o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 27.02.2020 - 10:08..
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İstanbul'da asker eğlencesi düzenleyen grup yolu kapattı

İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamalarında, yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Güngören ilçesinde asker eğlencesi için toplanan grup, konvoy halinde yola çıkarak, bir süre sonra alt geçitte durup yolu kapattı.

PATİNAJ ÇEKİP ORTALIĞI DUMANA BOĞDULAR

O esnada bazı magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Bir süre trafiğin akışını durduran grup, ardından yola devam ederek abartı egzoz kullanmaya başladı.

Bir maganda ise tek tekerlek üzerinde giderek, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu.

İstanbul'da asker uğurlama terörü kamerada

İstanbul'da asker eğlencesi düzenleyen grup yolu kapattı

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kentte adeta terör estiren magandalar, tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İstanbul'da asker eğlencesi düzenleyen grup yolu kapattı

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da asker eğlencesi düzenleyen grup yolu kapattı

İstanbul'da asker eğlencesi düzenleyen grup yolu kapattı

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