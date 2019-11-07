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İstanbul’da asker konvoyu tüneli trafiğe kapattı

Gençlerin Dolmabahçe Tüneli'ni ulaşıma kapatarak, insanların canını hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı.

İHA | 07.11.2019 - 09:28..
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İstanbul Beşiktaş'ta konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla girdikleri Dolmabahçe Tüneli'ni trafiğe kapattı.

TÜNEL'DE EĞLENMEYE DEVAM ETTİLER

Askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen bir grup genç, araçlarıyla konvoy eşliğinde Tünel'de duran gençler, daha sonra araçlarından inerek burada askere gidecek olan arkadaşlarını, elleriyle havaya fırlattı.

Dolmabahçe Tüneli'ni kapatan gençler, bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise alt geçitte korna bastı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı sürücülerin duruma tepki göstermesi üzerine gençler araçlarına binerek oradan uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Tünel içerisinde insanların canının hiçe sayıldığı o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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